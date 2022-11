Yves Vanderhaeghe voit Roberto Martinez rester sélectionneur national : "Quand les gens vous veulent vraiment, ils mettent le prix demandé"

L'entraîneur national Roberto Martinez a fait l'objet de nombreuses critiques récemment. Selon Yves Vanderhaeghe, il y a de fortes chances qu'il reste.

Selon Vanderhaeghe, la période de Martinez doit être considérée comme positive. "Si son contrat doit être prolongé, je ne suis pas sûr non plus. Les résultats en décideront, c'est certain. Et en fin de compte, vous n'avez pas cela entre vos mains en tant qu'entraîneur de toute façon, je parle d'expérience", explique le technicien belge à het Krant van West-Vlaanderen.

Aucun trophée n'a peut-être été remporté, mais la progression est claire. "En tout cas, il a beaucoup de mérite, il a professionnalisé tout ce qui entoure les équipes nationales, a revalorisé le certificat des entraîneurs, montre de l'intérêt pour la formation des jeunes... Et même si la critique de ses performances avec l'équipe nationale est qu'il est trop conservateur, nous avons été premiers au classement FIFA pendant presque quatre ans."

Peut-être, alors, Martinez restera-t-il l'entraîneur de l'équipe nationale. "Il se pourrait qu'il ne soit abordable que s'il continue à combiner le poste d'entraîneur national avec celui de directeur technique. Quand les gens vous veulent vraiment, ils mettent le prix demandé."