📷 Un supporter entre sur le terrain à Portugal - Uruguay

Alors que la rencontre Portugal - Uruguay bat son plein, un supporter a fait irruption sur la pelouse du stade, arborant plusieurs messages.

Le supporter arborait un tee-shirt avec "Save Ukraine" ("Sauvons l'Ukraine") et "Respect for Iranian Women" (Respect aux femmes iraniennes) écrit dessus. Il tenait également un drapeau arc-en-ciel, symbole de l'inclusivité et marque de soutien en la cause LGBTQ+.

Il a été appréhendé par les services de sécurité.