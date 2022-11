Georges Leekens fait son mea culpa : "Je n'aurais pas dû quitter les Diables"

Georges Leeekens avait défrayé la chronique en 2012 en quittant les Diables Rouges pour le Club de Bruges. Marc Wilmots avait pris sa place, lançant une épopée formidable pour les années à venir.

Georges Leekens, on l'oublie trop souvent, était alors passé pour un déserteur et son départ pour Bruges avait été assez mal vécu alors que l'ancien entraîneur à succès des Diables était revenu pour dépanner après le faux bond de Dick Advocaat. "Je n'aurais pas dû quitter l'équipe nationale à l'époque pour rejoindre Bruges. On a pu écrire que c'était pour l'argent, mais ce n'est pas le cas, il y a d'autres valeurs dans la vie", affirme l'ex-coach d'Al Hilal et futur coach du Tractor, en Iran.

Bart Verhaeghe aurait ainsi convaincu Leekens. "J'avais la sensation que j'allais laisser tomber mes joueurs, surtout alors que nous avions entamé la route vers le Brésil. Mais Bart Verhaeghe a fait appel à mes sentiments Blauw & Zwart (Georges Leekens a joué pour Bruges de 1972 à 1981, nda). Et après ça, j'ai eu le pays entier contre moi. Il y avait une banderole dans le stade d'OHL me traitant de traître. Ca m'a fait mal au coeur", se rappelle l'ex-sélectionneur des Diables, qui avait emmené la Belgique à la Coupe du Monde en 1998.