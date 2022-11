La triste statistique de Michy Batshuayi face au Maroc

L'attaquant des Diables Rouges aura été cadenassé et malmené par la défense marocaine ce dimanche.

Si la défense des Diables Rouges est en partie fautive dans cette défaite et notamment sur le premier but encaissé face au Maroc, du côté de l'attaque on a aussi de quoi se mordre les doigts.

Michy Batshuayi a fait preuve de réussite face au Canada mais n'aura jamais vraiment trouvé la solution face aux adversaires de ce dimanche. Et les statistiques ne parlent pas en sa faveur, loin de là.

Sur les 20 ballons négociés par l'attaquant des Diables, dix ont été perdus. Il a également été pointé hors-jeu à trois reprises dans la rencontre.

S'il venait à être à nouveau titulaire face à la Croatie, il faudra faire preuve d'un bien meilleur sens du placement pour se montrer réellement dangereux.