Rencontre épique entre le Cameroun et la Serbie, qui se quittent dos à dos

Le Cameroun et la Serbie nous ont livré une rencontre complètement folle, ce lundi matin.

Défaites lors de la première journée, ces deux formations se devaient de s'imposer afin de garder toutes leurs chances d'accéder aux 1/8es de finale. Après plusieurs différents avec son sélectionneur, André Onana est écarté de la sélection, deux heures avant le coup d'envoi de la rencontre.

La première occasion est à mettre à l'actif de la Serbie. Bon centre de Maksimovic vers Mitrovic, qui enlève trop sa reprise de la tête (7e). Quelques instants plus tard, l'ancien Anderlechtois se joue de Nkoulou et enroule du pied droit, sur le poteau (11e). Troisième occasion pour la Serbie et Mitrovic, qui profite d'une partie de flipper dans la défense camerounaise pour tenter sa chance depuis le point de penalty, à côté (17e). Malong sera le premier à tenter sa chance pour le Cameroun, repoussé par Vanja Milinkovic-Savic (19e).

Contre le cours du jeu, Nkoulou dévie un corner vers Castelletto, qui pousse au fond depuis le deuxième poteau (1-0, 28e). A l'entrée du temps additionnel de la première période, Tadic envoie un coup-franc sur la tête de Pavlovic, qui remet parfaitement les deux équipes à égalité d'un coup de casque (1-1, 45+1e). Deux minutes plus tard, Sergej Milinkovic-Savic tente sa chance depuis l'entrée de la surface, et place méritoirement la Serbie aux commandes (1-2, 45+3e). A la pause, la Serbie a dominé, a été menée, mais mène finalement logiquement.

La Serbie prend le large dix minutes après le retour des vestiaires, et de quelle manière ! Au terme d'une formidable action collective, Mitrovic reçoit le ballon à l'entrée du petit rectangle et fait le break (1-3, 54e). C'est alors que va survenir le tournant de la partie. La Serbie, confiante, tente plusieurs gestes de classe et semble se déconcentrer. Il n'en faut pas davantage pour Vincent Aboubakar qui, lancé à la limite du hors-jeu, se retrouve en face à face avec Vanja Milinkovic-Savic, réalise une magnifique louche, presque à l'arrêt, et remet le Cameroun dans le match (2-3, 64e). Premièrement annulé, le plus beau but de cette partie est finalement validé par le VAR.

Quelques minutes plus tard, ce même Vincent Aboubakar est lancé dans la profondeur, sur le côté droit. L'attaquant camerounais alerte parfaitement Choupo-Moting, qui remet les deux équipes à égalité dans une rencontre complètement folle (3-3, 66e). La fin de partie sera totalement décousue. Les deux équipes se rendent coup pour coup, les écarts entre les lignes sont énormes. Vincent Aboubakar, qui réalise une montée au jeu exceptionnelle, tente encore sa chance, sur Vanja (87e). Mitrovic enroule, un mètre à côté (89e). Dans le temps additionnel, l'attaquant de Fulham se retrouve en face à face avec Epassy, mais perd son duel (90+2e).

Au terme d'une rencontre épique, peut-être la plus surprenante de cette Coupe du Monde, les deux équipes se quittent sur un partage qui n'arrange personne. Le Cameroun et la Serbie comptent une unité, contre trois pour la Suisse et le Brésil, qui s'affrontent tout à l'heure (17h00).