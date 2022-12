Pas conservé par Anderlecht à l'époque, Jakub Kiwior est suivi par un grand club après son bon Mondial

Jakub Kiwior n'a pas reçu sa chance à Anderlecht à l'époque. Les Mauves n'ont pas décelé le potentiel suffisant chez ce latéral polonais désormais dans le viseur du Napoli, après 4 matchs de Coupe du Monde.

Jakub Kiwior (22 ans) est l'une des bonnes surprises de la Coupe du Monde 2022. Titulaire lors des quatre matchs de la Pologne, il n'a été remplacé qu'à trois minutes de la fin face à la France. Clairement, le RSC Anderlecht ne s'attendait pas à cela en 2019 : à l'époque, le latéral polonais avait été laissé de côté par le club. Arrivé à Neerpede en 2016, il avait fréquenté l'équipe A mais avait dû retourner en Pologne pour y passer des examens, suite à quoi, René Weiler ne lui a plus laissé sa chance.

Parti en Slovaquie, où il a successivement joué pour Podbrezova et Zilina, Kiwior décrochait un transfert surprise la saison passée : direction la Serie A et La Spezia, qui payait 2,2 millions d'euros pour le joueur. Le club italien voyait en Jakub Kiwior un renfort pour l'avenir mais dès décembre, il s'imposait en équipe A puis, en juin dernier, découvrait la sélection polonaise. Czesław Michniewicz l'a appelé pour la Ligue des Nations et depuis son premier match contre les Pays-Bas le 11 juin, Kiwior ne bouge plus.

Après une Coupe du Monde de bonne facture, la presse italienne affirme désormais que Kiwior intéresse le Napoli, qui serait prêt à mettre entre 15 et 20 millions pour lui. Le RSCA peut s'en mordre les doigts. À l'époque, Jean Kindermans ou encore Emilio Ferrera, alors coach des U23, n'étaient pas fan du joueur, aux qualités collant il est vrai peu au style de la maison...