Notre équipe-type des huitièmes de finale de la Coupe du monde

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde viennent de rendre leur verdict. Voici les joueurs qui ont brillé lors de ce stade de la compétition.

Gardien de but

Pour le poste de gardien, le choix entre Yassine Bounou et Dominik Livakovic est tout sauf aisé. Tous deux ont brillé lors des tirs au but et ont donné un fameux coup de pouce à leur équipe nationale. Puisque nous sommes obligés de choisir un seul portier, nous portons notre vote vers le Marocain, qui a joué un rôle majeur dans la qualification pour le premier quart de finale en Coupe du monde de son équipe, le quatrième seulement pour une équipe africaine.

Défenseurs

Au niveau des centraux, il n'y a pas vraiment de débat. Pepe a prouvé qu'il était encore un trrès grand joueur, survolant la rencontre de ce mardi et, par la même occasion, la défense suisse. Le Portugais de 39 ans devient le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde à marquer dans un match à élimination directe. A ses côtés, Josko Gvardiol, qui d'autre ? En voilà un qui devrait quitter Leipzig pour un très gros chèque, et ce serait mérité au vu du Mondial énorme qu'il nous propose jusqu'ici.

Seul latéral pur de cette charnière et de cette compo un peu "hybride", Achraf Hakimi mérite ici sa place à droite. Le Marocain a été omniprésent, tel un guide pour sa nation. Il restera dans l'histoire comme celui qui qualifie les siens pour les quarts d'une splendide panenka.

On aurait même pu, en chipotant un peu, intégrer Diogo Dalot dans ce 11, lui qui a démarré cette Coupe du monde en tant que remplaçant et semble pourtant indispensable à ce Portugal de par son apport offensif et son audace. Mention spéciale à Denzel Dumfries, le TGV néerlandais.

Milieux de terrains

Habitué à jouer en tant que latéral gauche à l'Ajax, Daley Blind remplit un rôle un peu différent en sélection. Placé par Louis van Gaal en tant que milieu gauche, il a réalisé une prestation XXL face aux USA, avec un but et une passe décisive. De quoi nous offrir également une superbe image avec son père, Danny.

Si le Maroc n'a, selon Rodri, rien proposé dans le jeu, cela a aussi été au prix d'un abattage énorme au milieu de terrain. Ainsi, l'ancien Brugeois Sofyan Amrabat a réalisé une performance d'anthologie, ultra-solide. C'est aussi le cas de l'Angevin Azzedine Ounahi, qui s'est attiré les louanges de Luis Enrique après le match.

Ensuite, on va se permettre de garder une petite place dans ce 11 à Joao Félix, auteur de l'un de ses meilleurs matchs en sélection et d'un doublé de passes décisives. Le petit génie portugais est toatelement libéré de la pression qui lui pèse sur les épaules à l'Atlético. N'en déplaise à Jude Bellingham, qui s'est à nouveau montré excellent face au Sénégal, et qui aurait bien mérité une nouvelle nomination dans notre 11.

Attaquants

Un joueur nous a particulièrement facilité la tâche : Gonçalo Ramos. Titularisé en lieu et place de Cristiano Ronaldo - excusez du peu -, la pépite du Benfica a inscrit un triplé tout en puissance, avec notammment un premier but qui s'en est allé arracher la lucarne du pauvre Sommer. Le Portugal tient son nouveau numéro 9.

Le choix n'a pas non plus été très difficile concernant les deux éléments offensifs restants, bien que Giroud, Kane, Richarlison ou même Raphinha aient à nouveau réalisé de grosses perfs. Mais notre décision ne pouvait pas se porter sur autres que Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Le premier est vraiment énorme dans cette Coupe du monde et ne s'arrête plus de battre des records. Il va falloir se lever très tôt pour arrêter le crack de Bondy. Le capitaine argentin n'est quant à lui pas loin de réaliser sa meilleure Coupe du monde, malgré ses deux penaltys ratés en phases de groupes. Auteur d'un super match face à l'Australie, il s'est offert, pour sa millième, son premier but en phase à élimination directe du tournoi.

Notre 11 : Bounou / Gvardiol - Pepe - Hakimi / Blind - Amrabat - Ounahi - Félix / Mbappé - Ramos - Messi