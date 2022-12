Un jeune belge buteur avec le RC Lens en Coupe Gambardella

Lens a été éliminé de la Coupe Gambardella par Le Havre, mais un Belge a marqué pour les Sang & Or.

Ayanda Sishuba (17 ans), présent au sein du groupe A du Racing Lens en préparation pendant la trêve, avait quitté le stage pour aller aider les U18 des Sang & Or en Coupe Gambardella. L'international belge U17, qui compte 4 buts cette saison avec l'équipe B de Lens, a marqué le seul but nordiste du match. Le Racing s'est incliné face au Havre et est éliminé de la compétition.

Pour le détail, le nom de Sishuba est bien connu du public belge : à quelques kilomètres de Lens, de l'autre côté de la frontière, le père d'Ayanda, Asanda, a porté les couleurs de l'Excelsior Mouscron pendant plusieurs années. Son fils est né en Belgique et a donc les nationalités belge et sud-africaine.