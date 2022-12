Amadou Onana innove : le Diable Rouge lance des abonnements digitaux pour ses fans

Amadou Onana se lance via la plate-forme Polarys dans la création d'abonnements digitaux pour ses fans, afin de créer un lien spécial entre eux.

Via un "club select", le Insiders Club, Amadou Onana (21 ans) veut se rapprocher de ses fans et créer un lien entre eux via des plate-formes digitales. Toute personne qui souscrit gratuitement à l’abonnement digital d’Onana pourra recevoir une photo dédicacée, un accès à du merchandising exclusif et bien d’autres récompenses.Les abonnés pourront même gagner des tickets pour les matchs du joueur d’Everton au travers de concours. Ils auront également l'opportunité, via la plateforme de Polarys, d’échanger avec le footballeur.

Via communiqué de presse, Onana déclare : “Je suis ravi de lancer l'Insiders Club en collaboration avec Polarys. Avec cet abonnement, je veux créer un moyen nouveau et amusant d’échanger avec mes followers et mes fans, en dehors des réseaux sociaux". Assisté par sa sœur et agent Melissa Onana, le joueur veut se développer dans différents domaines, notamment celui des nouvelles innovations. De cette volonté est née la collaboration avec Polarys, une société de software permettant aux athlètes de lancer leurs abonnements digitaux sous la forme de NFT (« non-fungible token » ou ‘jeton non fongible’ en français). La plateforme ne requiert aucune connaissance préalable en blockchain ou cryptomonnaies.

Selin Suntay, la CEO de la société basée à Londres, est très enthousiaste quant à ce nouveau partenariat. “Nous sommes très heureux chez Polarys de pouvoir lancer cette collection d’abonnements pour un joueur comme Onana, belge qui plus est. Dès nos premiers échanges, Amadou nous a impressionné par son ambition, sa sensibilité et surtout son ouverture d’esprit aux nouvelles technologies.”

Plus d'informations via le site : https://www.onana.club/