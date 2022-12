Un club de Premier League passe sous pavillon américain

Bill Foley, à la tête d'un consortium d'investisseurs, a racheté la totalité du club anglais de Bournemouth, actuellement 14e de Premier League, au Russo-Britannique Maxim Demin.

Bill Foley est le nouveau propriétaire de Bournemouth. L'homme d'affaires américain, qui possède aussi la franchise de hockey sur glace des Vegas Golden Knights (NHL), devient le président des Cherries et sera présent le 31 décembre prochain lors de la rencontre à domicile contre Crystal Palace. "J'ai énormément de respect pour la passion et le soutien que la communauté de Bournemouth montre à l'égard du club et je pense que cette relation avec la communauté est la base nécessaire à tout succès sportif", a commenté Bill Foley sur le site internet du club anglais.

Son propriétaire précédent, Maxime Demin, valorisait l'AFC Bournemouth à 175 millions d'euros. Foley en contrôle désormais 50,1 % via Cannae Holdings, le reste est détenu par ses partenaires au sein du Black Knight Football Club, le consortium conduit par l'homme d'affaires américain, parmi lesquels l'acteur américain Michael B. Jordan.