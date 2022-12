Les Champs-Elysées fermés pour France-Maroc ?

Afin d'éviter les débordements, la maire du 8e arrondissement de Paris souhaiterait fermer les Champs-Elysées ce mercredi durant la demi-finale.

Comme à Bruxelles, on craint des débordements lors de France-Maroc ce mercredi, et la maire du 8e arrondissement, où se situent les Champs-Elysées, a une suggestion. Jeanne d'Hauteserre souhaiterait en effet fermer la plus célèbre avenue du monde, car c'est souvent là que se rendent les supporters pour célébrer ensemble leur qualification.

Alors que 2000 policiers ont été mobilisés pour diminuer les risques de débordements, la maire du VIIIe estime sur France Bleu qu'une fermeture des Champs "permettrait d'éviter les moments de panique car c'est là où il y a le plus d'accidents. Le seul moyen, c'est de border le périmètre et que quoi qu'il arrive, à partir de 20h, il faut qu'il n'y ait plus d'accès".