Toutes les charges à l'encontre de Neymar abandonnées dans le dossier de son transfert à Barcelone

S'il vit des moments très difficiles sur le plan sportif, Neymar va au moins pouvoir se consoler sur un point : son procès pour soupçons de corruption s'est achevé par une relaxe générale.

Dans le cadre du transfert de Neymar de Santos à Barcelone en 2013, le joueur, son entourage et les dirigeants du FC Barcelone étaient soupçonnés de corruption et de malversations. Le fonds d'investissement DIS et la Fédération des associations d'athlètes professionnels du Brésil (FAAP) réclamaient 2,6 années de prison à l'encontre de Neymar, 4 ans de prison pour son père, 4 ans de prison pour l'ancien président du Barça Sandro Rosell et 2,6 ans de prison pour l'ex-président du Barça Josip Bartomeu. En plus de cela, les plaignants réclamaient une somme de 57,48 millions d'euros au FC Barcelone et à la société représentant Neymar.

Les charges ont désormais été intégralement abandonnées, rapporte le Mundo Deportivo. Le tribunal a jugé qu'aucun délit n'avait été commis lors du transfert de Neymar en Europe, qui avait coûté 90 millions d'euros au total au FC Barcelone.