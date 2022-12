Walid Regragui croit en les chances du Maroc face à la France : "Peut-être que je suis fou, mais c'est bien d'être fou"

Le sélectionneur du Maroc veut aller jusqu'au bout et s'apprête à jouer le tout pour le tout face à la France en demi-finales de la Coupe du monde.

Regragui ne se voile pas la face et sait que la montagne qui se dressera mercredi devant ses hommes est immense. "Plus on avance dans la compétition, plus les matchs sont difficiles. Demain, on va affronter la meilleure équipe du monde, entraînée par le meilleur sélectionneur du monde, mais on va essayer de continuer sur ce qu'on sait faire pour tenter de créer la surprise", a déclaré le sélectionneur marocain en conférence de presse.

Le successeur de Vahid Halilhodzic ne compte sûrement pas jouer le rôle de petit poucet. "J'entends depuis quelques jours que l'on devrait être contents d'être arrivés en demi-finales, mais non. On est venus ici pour changer les mentalités, notamment celles de l'Afrique. On n'est pas ici par hasard. Je disais avant la compétition qu'on rêvait de gagner la Coupe du monde et on se rapproche de notre rêve. (...) On a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde, et je le dis : il faudra être fort pour nous sortir de cette compétition. Je suis peut-être fou, mais c'est bien d'être fou. (...) On a une opportunité, je ne veux pas la gâcher. Je ne veux pas attendre 40 ans. Il y a des moments où il faut marquer son territoire, c’est le moment."

L'exploit, des millions de Marocains à travers le Monde l'attendent. "On représente aussi le Maroc. On a une image à donner à l'international de notre culture, notre manière d'être avec nos mères, nos femmes, notre football. On est prêts à donner et on n'attend souvent rien en retour. Le football est aussi une manière de rassembler les gens. Demain, ça va être extraordinaire en France. Une super fête. À la fin, quoi qu'il arrive, ce doit être une fête, ça ne doit être que du football. On a les meilleurs fans du monde, et c'est un honneur de rencontrer la France. Ce sera un test pour nos joueurs, mais pour tous les Marocains, tous les Français, tous les binationaux, ça doit être une fête. Quoi qu'il arrive, on fera tous la fête ensemble sur les Champs", a lancé Regragui.