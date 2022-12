Et maintenant, le Maroc vise la médaille de bronze: "Ce sera dur mentalement, mais on a envie de finir troisième"

Battu par la France, le Maroc terminera son Mondial contre la Croatie, avec la médaille de bronze dans le viseur. Même si Walid Regragui veut en profiter pour donner du temps de jeu aux joueurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de fouler les pelouses du Mondial.

Le rêve de sacre mondial du Maroc s'est arrêté en demi-finale, contre des Bleus plus efficaces, mais le tournoi des Lions de l'Atlas n'est, lui, pas encore terminé. Il reste un dernier match à disputer pour Hakim Ziyech et ses coéquipiers. Ce sera contre la Croatie, que le Maroc avait défié dès son premier match au Qatar.

Et avec une médaille de bronze pour enjeu. "Ce sera dur mentalement, et on va surtout en profiter pour donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas encore joué. Mais on a envie de finir troisième, de montrer un beau visage et j'ai confiance en tout le monde", assure Walid Regragui. Le rendez-vous est pris, samedi soir, à Doha.