Le dirigeant d'un club du Moyen-Orient prétend "ne pas connaître" Cristiano Ronaldo

Le Portugais est cité du côté du Moyen-Orient pour poursuivre sa carrière.

Parmi les prétendants cités avec insistance pour offrir un pont d'or à CR7 (37 ans), le club saoudien d'Al-Nassr. Selon plusieurs médias qui ont relayé l'information, Ronaldo pourrait y gagner un salaire faramineux de...200 millions d'euros. De quoi faire grincer des dents.

En tout cas, le président du club, Musalli Al-Muammar, a compris qu'il valait mieux se montrer discret lorsqu'il est sujet de rumeurs de transfert. Interrogé par un journaliste de la chaîne locale SSC Sports, Al-Muammar en est presque allé jusqu'à nier toute connaissance du quintuple Ballon d'Or. "

Qui est-il ? Non, je ne connais pas Cristiano Ronaldo”, a-t-il répondu, avant de revenir avevc plus de sérieux sur ce dossier brûlant. "Cristiano était occupé récemment avec la Coupe du Monde et je ne m’attendais pas à ce qu’il négocie avec qui que ce soit. Nous ne parlerons pas des autres joueurs, je souhaite le meilleur à Cristiano peu importe sa décision."