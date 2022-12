🎥 Kevin De Bruyne a régalé pour son retour à Manchester City

Kevin De Bruyne est de retour à Manchester City et a été directement décisif ce samedi en amical contre Girone. KDB a d'abord ouvert le score avant d'offrir une passe décisive à Erling Haaland.

La Premier League reprendra ses droits le 26 décembre prochain

