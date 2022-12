Ronaldinho désigne son favori pour France - Argentine : "C'est trop fort"

A la veille de la grande finale, chacun y va de son petit pronostic.

La terre a beau s'être arrêtée de tourner pour le football brésilien depuis l'élimination de la Selecao contre la Croatie en quart de finale, le tournoi continue de faire parler de lui, notamment vu la présence du meilleur ennemi argentin. Dans une interview accordée à L'Equipe, Ronaldinho a révélé ce qu'il attendait de la finale : "La France a une génération trop forte avec un entraineur qui est habitué à gagner. J'adore Didier Deschamps, il est très bon. C'est un seigneur, qui a été un très bon joueur et qui connaît très bien le foot. En plus, c'est une personne formidable à chaque fois qu'on se croise. J'aime bien la manière dont il fait jouer la France. Non, c'est trop fort vraiment, même si avant la compétition l'équipe était parmi les favoris, donc ce n'est qu'une demi-surprise. Je suis content de voir la France en finale".

Partenaire de Lionel Messi à Barcelone, Ronaldinho n'oublie évidemment pas l'importance que la Pulga aura sur l'issue de la rencontre : "J'espère que ce sera une grande finale, pas trop fermée. Ça dépend si ça commence bien et si une équipe marque vite. Des deux côtés, il y a des joueurs qui peuvent changer le match à tout moment".