Floriano Vanzo : "On ne va pas se chercher d'excuses"

Ce dimanche après-midi, La RAAL La Louvière s'est inclinée au RFC Liège lors de la 18ème journée de Nationale 1.

Le RFC Liège a amplement mérité sa victoire contre La RAAL ce week-end. "Nous sommes arrivés à Liège dans un contexte particulier : aucun supporter et plusieurs joueurs de l'équipe étaient malades. Il faut faire avec, c'est le football. Mais on ne va pas chercher d'excuses, on assume. C'était difficile en première période puis on s'est repris en deuxième mi-temps. On apprend toujours et on va essayer de ne plus répéter les erreurs commises ce dimanche", confie Floriano Vanzo à l'issue de la rencontre.

"On a été courageux jusqu'à la fin de la rencontre. Ce que le président a dit dans les vestiaires à la fin du match ? De relever la tête et de bien reprendre après la trêve hivernale. Au final, on a montré de belles choses et on a effectué un bon premier tour. Il faut continuer de la sorte", explique le milieu offensif.