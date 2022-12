Lionel Scaloni "n'envisageait pas de gagner la Coupe du monde"

Le sélectionneur argentin estime que son équipe aurait terminé le travail en 90 minutes.

Lionel Scaloni a décroché un sacre de champion du monde avec l'Argentine ce dimanche soir au bout d'un match d'anthologie face à la France et offre donc ainsi sa troisième étoile à l'Albiceleste.

"Nous aurions pu le gagner après 90 minutes. Cependant, ce n’était pas possible, je n’étais pas assez chanceux", a réagi le sélectionneur argentin après la rencontre.

"Nous avons réalisé une grande performance dans ce match et je n’ai jamais eu de meilleures sensations. Ce n’était pas dans mes plans. Je n’envisageais pas de gagner la Coupe du monde, mais maintenant nous le sommes et le plus important est la manière dont nous avons accompli ceci", a ajouté celui qui a pris ses fonctions en 2018.

L'Argentine remettra donc son titre en jeu dans quatre ans lors du Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et Mexique.