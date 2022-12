La fédération française va porter plainte pour les propos racistes ayant visé Kingsley Coman, Hugo Lloris ou encore Aurélien Tchouaméni

À l'issue de la finale perdue, et comme après l'Euro 2020, plusieurs joueurs de l'Equipe de France ont été la cible de propos racistes.

Ainsi, Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni pour leur raté lors de la séance de tirs au but et Randall Kolo Muani pour son face-à-face perdu à la dernière seconde des prolongations ont été pris pour cibles sur les réseaux sociaux et victimes d'injures racistes. Moins habituel, Hugo Lloris a également été pris pour cible pour sa séance de tirs au but délicate, n'ayant arrêté aucun des tirs argentins et étant dès lors traité de "sale blanc" par de nombreux supporters de l'Equipe de France.

La Fédération Française de Football ne laissera pas passer ces comportements. "A la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Equipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux. La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs", twitte la FFF ce mardi.