Véritable casse-tête pour Mbaye Leye : "La préparation n'était absolument pas idéale"

Zulte Waregem est également prêt à reprendre le chemin de la compétition bien que la préparation ait été tout sauf idéale. L'Essevee affronte Deinze ce mercredi soir (20h) en huitième de finale de la Coupe de Belgique.

Tout au long du break de la Coupe du monde, Mbaye Leye a dû continuellement se priver de nombreux joueurs pour cause de blessure et/ou de maladie, ce qui signifie qu'il devra faire face à un casse-tête lors du déplacement à Deinze.

"Non, la préparation n'était absolument pas idéale", a déclaré Leye sur le site web d'Essevee. "Nous avions fait une analyse de la première moitié de la saison et nous avons essayé de travailler dur au cours des quatre dernières semaines sur les lacunes dont nous avions discuté."

"Malheureusement, en raison de nombreux joueurs malades et blessés, cela n'a pas été facile. Aujourd'hui, nous comptons encore un certain nombre de gars qui ne peuvent pas faire partie du noyau pour cause de maladie ou de blessure. C'était déroutant, mais c'est notre travail."

Vossen, Gano, Willen, Rommens, Ciranni et Sörmo sont indisponibles.

