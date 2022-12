(Exclusif) Gianluca Pagliuca : "Courtois est le meilleur du monde, Emiliano Martinez...le meilleur d'Angleterre"

Le légendaire gardien de but italien Gianluca Pagliuca nous a accordés un entretien afin d'évoquer les meilleurs portiers du monde, mais aussi le drôle de cas Emiliano Martinez, qu'il connaît bien.

Gianluca Pagliuca (56 ans) fait partie de la grande tradition des gardiens de but venus d'Italie : avant le règne de Gianluigi Buffon, le champion d'Italie avec la Sampdoria et champion d'Europe avec la Sampdoria a défendu les filets de la Squadra lors de deux Coupes du Monde, en 1994 et 1998. Comme tout les Italiens, il a vécu les deux derniers Mondiaux par procuration, mais garde un regard acéré sur le poste de gardien de but, qu'il a incarné durant 39 caps avec l'Italie.

Monsieur Pagliuca, bonjour. Vous étiez l'un des meilleurs gardiens au monde dans les années 90 et restez l'un des gardiens italiens ayant marqué l'histoire aux côtés des Buffon, Zoff, Zenga et quelques autres. Parlons des meilleurs gardiens actuels : qui est le n°1, selon vous ?

À mon avis, c'est Thibaut Courtois, surtout après sa prestation folle en finale de Ligue des Champions. Il y a aussi Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer. Et j'adore Jan Oblak, de l'Atlético Madrid. Marc-André ter Stegen, aussi, mais je ne suis pas fan de sa technique pour arrêter les ballons...

Et qu'en est-il d'Emiliano Martinez, meilleur gardien de la Coupe du Monde avec l'Argentine ?

J'adore Emiliano Martinez ! Il a de grosses qualités. Malheureusement, il est un peu sous-estimé, il n'est titulaire que depuis deux ans...À Arsenal, il jouait à peine et a dû travailler beaucoup pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Mais pour moi, Emiliano Martinez est le meilleur gardien de Premier League.

Que pensez-vous de Jordan Pickford, auteur d'une belle Coupe du Monde avec l'Angleterre ?

C'est un gardien qui me plaît, il a de vraies capacités. La saison dernière, il sauve Everton avec de nombreuses parades. Mais il manque peut-être de constance...même s'il ne faut pas oublier qu'il joue à Everton, un club qui joue la descente. Ca n'aide pas non plus...

Vous avez beaucoup en commun : forts sous la pression, explosifs sur votre ligne, avec du sang-froid...vous vous revoyez en Pickford ?

Vous savez, chaque gardien a son propre style, je n'en ai jamais vu deux identiques. Chacun a ses caractéristiques. Mais une chose est sûre : Pickford doit améliorer son jeu au pied. Je l'ai déjà vu faire quelques boulettes. Parfois, sa relance est précipitée aussi, ce qui mène à des erreurs. Je reste de l'avis que Donnarumma est plus fort.

Une Coupe du Monde sans l'Italie, ce n'est pas la même chose...quelles sont les raisons de ces échecs ?

Si Jorginho avait mis ses deux penalties contre la Suisse (il en a raté un à l'aller, un au retour, nda), l'Italie est première de son groupe avec un avantage de six points sur la Suisse. Ces deux penalties sont fatals, ça nous coûte la qualification. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Nous avons eu des problèmes...nous n'avons pas été aussi convaincants qu'à l'Euro dans le jeu. Mais la vérité est que les Azzurri ne se sont pas qualifiés parce qu'ils ont raté deux penalties dans des matchs décisifs. Nous méritions d'y être...

Pendant la Coupe du Monde, vous avez supporté quelle équipe ?

Moi, j'adore le football anglais, ça n'a donc pas été difficile pour moi d'être derrière les Three Lions. Mais je suis fan d'Aston Villa et j'ai donc suivi l'Argentine pour Emiliano Martinez. Après avoir quitté l'Inter Milan, en 1999, j'ai eu une offre d'Aston Villa. J'ai donc choisi de revenir chez moi, à la maison, à Bologne. Aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais été au Villa Park. Je suis fan d'Aston Villa depuis 1981.