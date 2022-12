Officiel: le retour de Claudio Ranieri en Serie A

Claudio Ranieri est de retour aux affaires. Son contrat avec Watford s'était achevé le 24 janvier dernier, onze mois plus tard, le coach italien a signé en Serie A. Il deviendra officiellement coach de Cagliari le 1er janvier 2023.

C'est la deuxième fois que Claudio Ranieri endosse le costume de T1 du club sarde: il avait déjà dirigé Cagliari entre 1988 et 1991.

Claudio Ranieri is back again. Former Leicester manager has just signed as new Cagliari head coach, starting a two year project with Italian second division side. 🇮🇹🤝🏻 #transfers



Nantes, Fulham, Roma, Sampdoria and Watford were Ranieri’s steps after the miracle with #LCFC. pic.twitter.com/krcHteQj1D