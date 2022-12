Graeme Souness fracasse Emiliano Martinez : "Un clown vulgaire"

Très critiqué en France pour ses provocations depuis la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du monde (3-3, 4-2 tab), le gardien d'Aston Villa reçoit aussi des critiques en dehors de l'Hexagone.

L'ancien milieu de terrain de Liverpool et légende du football écossais, Graeme Souness a fustigé Emiliano Martinez (30 ans) pour son geste obscène lors de la remise du trophée de meilleur gardien du Mondial.

"Je peux accepter ces pitreries, jusqu'à un certain point. Mais ce dont nous devrions parler davantage, c'est du geste grossier qu'il a fait après avoir reçu son trophée de meilleur gardien du tournoi. Je ne comprends pas pourquoi il a choisi de faire ça devant le monde entier. Il était également sur scène avec les différents dignitaires et l'émir du Qatar. (...) Martinez s'est fait honte et a fait honte à son pays. Il avait l'air d'un clown vulgaire", a confié l'Ecossais au Daily Mail.