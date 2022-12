Un défenseur central de Premier League en passe de rejoindre l'Atlético de Madrid

Arrivé au mois d'août 2018 en Angleterre en provenance de Fribourg, Caglar Söyüncü s'apprête à quitter Youri Tielemans et Leicester lors de ce mercato hivernal. Le défenseur central turc, en manque de temps de jeu durant ce début de saison malgré quelques précédents exercices de grande qualité, s'apprête cependant à faire un nouveau pas en avant dans sa carrière en rejoignant l'Espagne.

En effet, selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le Foxes prendrait la direction de l'Atlético de Madrid de Diego Simeone, qui serait parvenu à remporter les négociations devant Aston Villa et l'AS Rome. Toujours selon le journaliste italien, le contrat n'est pas encore bouclé, même si les négociations vont dans le bon sens.

