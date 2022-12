🎥 Premier League : Liverpool s'impose à Aston Villa

Au lendemain de Noel, Liverpool se déplaçait à Aston Villa. Sur un magnifique centre de Andrew Robertson, Salah ouvrait le score du pied gauche (5e), 0-1. Virgil Van Dijk doublait la mise du pied gauche après une passe décisive en retrait bien inspirée de Salah (37e), 0-2.

Watkins parvenait à réduire le score pour Aston Villa d’une tête croisée (59e) 1-2. Entré en jeu en lieu et place de Jordan Henderson, le jeune milieu défensif espagnol, Stefan Bajcetic a définitivement mis à l’abri son équipe en reprenant une frappe de Nunez repoussée par la défense d’Aston Villa (81e) 1-3.

