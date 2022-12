Combien de buts pour Haaland ? Kevin De Bruyne lance un chiffre élevé

Le Belge semble avoir une immense confiance en les capacités de buteur de son coéquipier norvégien.

On l'a déjà vu de maintes fois cette saison : Kevin De Bruyne et Erling Haaland se trouvent les yeux fermés sur un terrain. Le Belge a d'ailleurs à nouveau offert une passe décisive la semaine dernière à Haaland pour son retour à Manchester City après la Coupe du monde.

De Bruyne le sait mieux que quiconque : Haaland est un joueur promis à une incroyable carrière. Le Belge pense que son coéquipier poura marquer un nombre ahurissant de goals durant celle-ci. "Il a déjà tellement de buts (176, ndlr), donc il peut probablement aussi aller vers six, sept, huit cents", a prédit De Bruyne dans le Daily Mail. "Le plus important, c'est qu'il reste en forme et continue de faire ce qu'il veut. Erling est un attaquant du plus haut niveau."

De Bruyne s'est également montré élogieux envers Julian Alvarez, récent champion du monde avec l'Argentine et également son coéquipier. "Il était immédiatement clair que Julian était extrêmement talentueux. On ne sait jamais exactement comment ça se passe quand les joueurs viennent d'Amérique du Sud, mais il ressemblait déjà à un adulte qui jouait pour nous. Peut-être qu'il sentait qu'il aurait pu jouer un peu plus, mais finalement il a commencé à jouer de plus en plus et il a marqué beaucoup de buts pour nous depuis."