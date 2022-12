Bryan Heynen : "Cette défaite devait arriver et Courtrai n'a pas volé cette victoire"

En fin de match, Heynen avait failli arracher le partage à deux reprises mais le gardien Tom Vandenberghe s'était interposé à chaque fois, permettant à Courtrai de s'imposer 1-0 contre Genk.

Courtrai, l'endroit où les séries tombent apparemment car après le 30/30 de Genk, le 27/27 de l'Antwerp plus tôt dans la saison avait également été arrêté au Stade des Éperons d'or. "Le match que nous allions perdre était à venir, donc il ne fallait pas le prendre trop mal", réalisait trop bien le capitaine Bryan Heynen après le match.

"Courtrai n'a pas volé cette victoire mais nous ne méritons pas non plus de perdre. Nous devrions toujours marquer en première mi-temps et à la fin, le ballon n'est pas rentré pour moi non plus", résumait Heynen. "Mais nous ne devons pas chercher des excuses, tant sur le plan offensif que défensif, c'était trop peu."

Le prochain match de Racing Genk est un match important à domicile contre le Club de Bruges. Les joueurs auront deux semaines pour digérer la défaite et se préparer pour le topper contre les Blauw-Zwart. "C'est pourquoi nous ne devrions pas prendre ça trop à cœur pour l'instant. Nous sommes assez forts mentalement pour surmonter cette défaite. Demain, peut-être pas encore, mais après-demain, ce sera oublié et nous irons de l'avant", a conclu le capitaine du KRC Genk.