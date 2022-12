🎥 Michy Batshuayi encore buteur, Fenerbahçe prend provisoirement la tête

Le Diable Rouge a inscrit son 11e but pour le compte du club turc.

Fenerbahçe prend provisoirement la première place du championnat de Turquie. Michy Batshuayi et ses coéquipiers se sont imposés face au 14e de Super Lig, Hatayspor du Belge Muhammed Mert et entraîné par l'ancien joueur du club stambouliote Volkan Demirel. Après l'ouverture du score de l'ancien de Bournemouth Joshua King (20e), c'est notre compatriote qui a inscrit le but du break quelques minutes plus tard (26e). En fin de partie, ce sont Dursun (86e) et Gustavo Henrique (90+5e) qui ont définitivement scellé le score final à 4-0.

Grâce à cette victoire, Fenerbahçe prend provisoirement la tête du classement avec deux points d'avance sur le Galatasaray de Dries Mertens, mais avec un match de plus. Quoi qu'il en soit, cette Super Lig turque risque de nous tenir en haleine jusqu'à la fin de saison et de nous offrir un joli duel pour le titre entre nos deux Diables Rouges.