Nouvelle réunion de crise en vue au Club de Bruges ?

La siège de Carl Hoefkens semble vaciller de plus en plus du côté du Club de Bruges, tenu en échec ce lundi par OHL (1-1).

Après la nette élimination en Coupe face à Saint-Trond (1-4), les joueurs et le staff avaient été dispensés d'entraînement. La raison : une réunion de crise s'était tenue, afin que des discussions puissent également avoir lieu entre le staff technique et le board.

Après le match nul face à OHL, on ne peut pas dire que les choses se sont arrangées, loin de là. Het Laatste Nieuws pressent d'ailleurs qu'une réunion pourrait se tenir aujourd'hui (et si pas, "bientôt") entre Hoefkens, le président Bart Verhaeghe - qui est rentré de vacances ce mardi - et le directeur général Vincent Mannaert.

Les joueurs sont quant à eux en vacances pendant une semaine. Ils reprendront la compétition par un déplacement le 8 janvier à Genk. Reste à voir si ce sera toujours avec Hoefkens à leur tête...