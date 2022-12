En 2022 aussi, la Pro League a été le cimetière des entraîneurs

La valse des entraîneurs en 2022 a été particulièrement endiablée. Carl Hoefkens devrait être la dernière victime sur une liste qui a commencé en février dernier.

Le 17 décembre 2021, Francky Dury était la dernière victime de l'année passée (Jordi Condom quittant Seraing de son propre fait dix jours plus tard), un départ que peu imaginaient au vu du lien qui unit Zulte Waregem et Dury. Depuis, la machine à broyer les entraîneurs a tourné à plein régime en D1A : 18 entraîneurs ont pris la porte en 2022, sans compter les départs pour d'autres raisons. Flashback...

Février (2)

En janvier, deux coachs avaient quitté leur poste pour un autre projet : Philippe Clément (Bruges) direction Monaco, et Alexander Blessin (Ostende) pour le Genoa. Ce n'est que le 7 février qu'un premier entraîneur prend la porte : Javier Torrente est limogé par le Beerschot, lanterne rouge. Sans effet, car les Rats descendront en fin de saison. Sans compter le remplacement prévu de l'intérimaire Markus Pflanz par Yves Vanderhaeghe à Ostende, le dernier licenciement de la saison aura lieu à Eupen : le 16 février 2022, Stefan Krämer est remplacé par Michael Valkanis.

Intersaison 2022 (7)

Assez étonnamment, la Pro League sera calme jusqu'au terme de la saison 2021-2022, et plus aucun coach ne prendra la porte...jusqu'à un intersaison chargé. Timmy Simons ne reste pas à la tête de Zulte Waregem et est remplacé par un Mbaye Leye qui tient bon jusqu'ici. Même chose pour Jean-Louis Garcia, qui n'est pas vraiment remercié mais part après avoir maintenu Seraing. Même départ après un job accompli pour Michael Valkanis à Eupen.

Brian Priske, lui, est bel et bien limogé par l'Antwerp et remplacé par Mark Van Bommel. On le sentait venir pour le Danois, qui aura été très frustré par le traitement qui lui a été réservé à la fois par la presse et par le club, et n'aura pas "survécu" à l'arrivée de Marc Overmars. Si le départ de Bernd Storck à Genk est officiellement en "commun accord", l'Allemand s'en va sur un constat d'échec et a été poussé vers la sortie pour faire place à Wouter Vrancken, pour le résultat qu'on sait. Même constat pour Vincent Kompany : on le sait, c'est à Wouter Vandenhaute que l'on devait ce choquant départ du coach anderlechtois alors que le projet se mettait en place. Moins surprenant : le départ de Luka Elsner, qui n'a pas été conservé par 777 Partners après une saison catastrophique.

Août (1)

Une fois la saison lancée, la première victime de la faucheuse qu'est la Pro League aura été Karim Belhocine, le 29 août 2022. Son Courtrai, moribond, est alors 17e sans montrer de signes d'amélioration. Les Kerels n'ont pas vraiment progressé sous Adnan Custovic, qui prendra la porte quelques mois plus tard.

Septembre (1)

La saison commence en douceur côté licenciement, avec une victime par mois jusqu'à assez récemment : Dominik Thalhammer prend la porte le 19 septembre 2022. Malgré un fond de jeu très plaisant depuis son arrivée la saison précédente, et une équipe difficile à manier, les résultats sont impitoyables et le Cercle est 17e quand Thalhammer est licencié. Au vu des résultats impressionnants sous Miron Muslic, c'était peut-être la chose à faire.

Octobre (6)

L'automne est là, les feuilles tombent...et les entraîneurs aussi. Alors que la trêve internationale approche et que les premiers échecs sont constatés, les clubs se disent certainement que le moment est idéal pour entamer une transition. Danny Buijs en fait les frais le 17 octobre, n'ayant pas réussi à endosser le large costume de Wouter Vrancken. Steven Defour le remplace. Le week-end du 22 au 24 octobre est particulièrement meurtrier avec trois licenciements en trois jours. Edward Still ne survit pas à la défaite de Charleroi au Cercle de Bruges et est viré le 22 ; Bernd Storck, qui avait repris Eupen dans la foulée de son départ de Genk, est remercié le lendemain et sera finalement remplacé...par Still. Enfin, le 24, Anderlecht se résout à se séparer de Felice Mazzù sur un terrible constat d'échec pour l'ancien coach de l'année avec l'Union. Il filera...à Charleroi.

© photonews

Ce n'est pas tout pour octobre, car le 31, une semaine plus tard, c'est cette fois Halloween pour Yves Vanderhaeghe (Ostende) et José Jeunechamps (Seraing). Le premier sera remplacé par Dominik Thalhammer, dans le plus pur style des chaises musicales à la belge. Jean-Sébastien Legros, lui, reprend un Seraing qui paraît impossible à sauver.

Novembre (1)

De chaises musicales, il en est encore question le mois suivant : Adnan Custovic, qui était arrivé en août à Courtrai, repart déjà le 14 novembre, remplacé...par Bernd Storck, dont c'est le troisième club belge en quelques mois, et le 5e depuis 2018. Son arrivée semble toutefois stabiliser un KV Courtrai récemment vainqueur de Genk.

Décembre (1)

Enfin, le dernier licencié de 2022 aura été Carl Hoefkens ce 28 décembre. Surprenant en un sens car Bruges s'est qualifié pour les 8es de finale de la Champions League, a encore les Playoffs pour se rattraper et n'a pas pour habitude de virer ses coachs - Hoefkens est le premier vrai licenciement depuis...Garrido en 2013. Mais malgré une longue trêve pour régler les soucis entrevus avant la Coupe du Monde et un noyau inégalé en Belgique, Bruges propose un jeu insuffisant aux yeux de la direction. On imagine que Bart Verhaeghe a un atout dans sa manche.