En clôture de la 17ème journée de Premier League, Manchester City s'est logiquement imposé sur la pelouse de Leeds. Grâce à cette victoire, les hommes de Pep Guardiola remontent à la deuxième place du championnat et reviennent à cinq point d'Arsenal. Leeds reste quinzième.

Leeds United-Manchester City 1-3

Alignés en 4-3-3 avec Grealish, Haaland et De Bruyne à la pointe de l’attaque, les Citizens ne tardaient pas à se mettre en évidence. Si les vagues mancuniennes se multipliaient, Leeds tenait bon et les hommes de Pep Guardiola peinaient à faire la différence face aux Peacocks. Après deux nouvelles tentatives signées Mahrez (42e) et Grealish (45e), City finissait par trouver la faille. Rodri profitait d’une nouvelle frappe de Mahrez, repoussée par le portier de Leeds, pour surgir et donner l’avantage aux siens (45+1e) 0-1.

Peu après la deuxième période, les visiteurs faisaient le break. Grealish filait vers le but avant de servir Haaland qui concluait dans le but vide (51e), 0-2. Et le Cyborg frappait à nouveau et allait de son doublé. Profitant de la superbe remise de Gündogan, le Norvégien trompait Meslier d’une frappe en force (64e), 0-3. Sur un corner frappé par Greenwood, Pascal Struijk réduisait la marque d’une belle tête croisée (73e), 1-3.