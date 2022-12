Philippe Clement réagit à la victoire difficile de Monaco à Auxerre

Le Monaco de Philippe Clement a vécu une reprise agitée et à dû sortir les tripes pour venir à bout d'Auxerre (2--3).

A la mi-temps, le score était de 1-1. Clement a alors décidé de réaliser plusieurs changements. "Mes choix à la mi-temps ont été dictés par le scénario du match", a déclaré Philippe Clement en après-match aux médias de l'AS Monaco. "Je n’étais pas content de notre première période. Notre force est d’avoir une unité dans ce groupe, et de la qualité partout, y compris sur le banc. Il n’y avait pas assez de mouvements sans ballon à mon goût, nous étions trop statiques. Nous étions aussi en minorité au milieu de terrain, donc j’ai décidé d’effectuer des changements. Après cela, nous avons dominé, même si nous jouons de malchance sur le but du 2-2."

Monaco a donc entamé sa seconde partie de saison par une victoire, et c'est ce qui compte. "C’était important de gagner aujourd’hui", a continué Clement. "J’ai apprécié comment Auxerre a joué aujourd’hui, et nous sommes d’autant plus contents de gagner à l’arrivée. C’est important de prendre les trois points, surtout que nous sommes toujours la deuxième formation en France à l'extérieur."