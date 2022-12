Declan Rice et Yaya Touré reviennent sur...l'arrière-train d'Eden Hazard : "Ça le rend inarrêtable"

Un hommage unique à un joueur unique.

En meilleure forme du côté de Madrid, Eden Hazard laisse entrevoir quelques bribes du niveau qu'il affichait avec Chelsea, lorsqu'il terrorisait les défenses de Premier League. Parmi ses nombreuses victimes, on trouve Declan Rice et Yaya Touré. Les deux milieux de terrain se sont retrouvés à l'initiative du média Goal.

Lorsque le joueur de West Ham est retombé sur un maillot d'Eden, les deux protagonistes se sont rappelés le cauchemar que c'était de lui faire face sur le terrain : "Ce type. Mon dieu, il était juste..." s'extasie d'abord Declan Rice. Avant que Yaya Touré ne confirme : "Vous connaissez la vidéo où je lui donne des tapes dans le tunnel des joueurs ? Pendant ce match, personne ne pouvait l'attraper".

Les deux compères ont ensuite dévié sur le postérieur d'Eden : "Il pouvait bien dribbler, mais il avait aussi un centre de gravité tellement bas", poursuit Rice. "C'est ça !", reprend Touré. "J'ai essayé une fois de l'expliquer à un journaliste. Il a ri avec moi et m'a demandé pourquoi je parlais tout le temps de son arrière-train. C'est un homme si petit et il a un derrière énorme. Dès que vous mettez le pied en tant qu'adversaire, il met son arrière-train en opposition et se détourne". On sait ce qu'il lui reste à faire pour retrouver la confiance de Carlo Ancelotti.