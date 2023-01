Emiliano Martinez ne retrouve pas les pelouses tout de suite avec Aston Villa

On ne verra pas Emiliano Martinez en action ce dimanche pour son retour de vacances.

Emiliano Martinez est devenu une star mondiale cet hiver, remportant la Coupe du Monde et un trophée de meilleur gardien au passage, mais aussi et surtout défrayant la chronique par son attitude outrancière après la victoire. Unai Emery avait annoncé qu'il discuterait de son comportement avec l'Argentin. En attendant, et ce n'est pas lié, Martinez est sur le banc pour le déplacement d'Aston Villa à Tottenham.

En effet, le gardien de la Coupe du Monde 2022 est rentré de vacances plus tard que ses équipiers (et certainement après de longues célébrations), et ne serait donc visiblement pas en forme optimale. Emery avait déjà fait savoir qu'il déciderait en dernière minute entre Emiliano Martinez et Robin Olsen. C'est ce dernier qui est titulaire. Pas de nouveau duel, donc, entre Hugo Lloris et son homologue.