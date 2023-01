Newcastle United rappelle un joueur prêté à Manchester United

D'un rôle de n°2 à un autre. Martin Dubravka (33 ans) avait été prêté à Manchester United par Newcastle l'été passé, afin de servir de doublure à David De Gea suite au départ de Dean Henderson. L'international slovaque (30 caps) a porté les couleurs des Red Devils à deux reprises, lors des matchs de Coupe de la Ligue. Mais il va déjà retourner à St James Park : Newcastle United a annoncé mettre un terme au prêt de Dubravka pour qu'il redevienne n°2 derrière Nick Pope (détenteur du record de clean sheets en Premier League cette saison).

