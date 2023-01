Deux transferts estivaux vont déjà quitter Eupen

Les Pandas vont redessiner le noyau pour tenter d'assurer leur maintien.

Eupen est actuellement 13ᵉ en Jupiler Pro League, mais est loin d'être assuré du maintien. Selon le Het Nieuwsblad, deux transferts estivaux pourraient déjà partir. Jan Kral et Jan Gorenc n'ont jamais pu s'imposer chez les Pandas.

Eupen a acquis un grand nombre de nouveaux joueurs lors du dernier mercato. Il fallait donc s'attendre à ce que tous ne réussissent pas à percer. Kral, qui est arrivé en provenance de Hradec Karlove en République tchèque, n'a finalement fait que cinq apparitions. Edward Still ne prévoit pas d'utiliser davantage le défenseur au cours de la fin de cette saison.

Gorenc est également un défenseur, qui vient de NK Mura en Slovaquie. Son total s'élève à peine à 44 minutes de jeu. Ces deux joueurs devraient quitter le club dans les prochaines heures. De plus, la direction des Pandas va devoir anticiper le prochain mercato. Prevljak et Stef Peeters sont en effet en fin de contrat et devraient quitter le club.