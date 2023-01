Bruno Genesio inquiet concernant Martin Terrier : "On sait qu'on ne l'aura pas pendant quelques temps"

L'attaquant français est sorti sur civière en raison d'une blessure à un genou.

Le coach du Stade Rennais Bruno Genesio n'a pas pu savourer la victoire contre l’OGC Nice (2-1) ce lundi puisque son attaquant Martin Terrier est sorti sur civière en raison d’une blessure à un genou.

"J'ai juste un gros coup dur, une grosse tristesse, un gros bémol par rapport à la blessure de Martin qui a priori peut être assez grave", a confié le technicien sur Canal+ Foot. On attend mais le genou a tourné donc c'est au minimum une grosse entorse. Une rupture des ligaments croisés ? On n'espère pas mais ça peut être ça. On verra demain. En tout cas, on sait qu'on ne l'aura pas pendant quelques temps. Et quand on connaît l'importance de Martin dans notre équipe, c'est un gros coup dur pour nous. Il a eu très mal sur le coup, là il a moins de douleurs mais on verra demain", a conclu Genesio.