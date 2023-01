Radja Nainggolan prend congé de l'Antwerp : ''C'est une honte que cela doive se terminer de cette façon'

L'ancien Diable Rouge s'est exprimé pour la toute première fois depuis son départ de l'Antwerp.

Radja Nainggolan s'est fait entendre après ses adieux au Great Old. Le milieu de terrain de 34 ans, l'a fait via Instagram. Il parle de ses bons souvenirs avec les gens du club et souhaite bonne chance à ses anciens coéquipiers.

''C'est une honte que cela doive se terminer de cette façon'', a révélé Nainggolan sur Instagram. Le footballeur de 34 ans a récemment décidé de mettre fin à son contrat en concertation avec le club. Pour des raisons juridiques, il n'a pas été autorisé à en parler jusqu'à aujourd'hui.

''Je veux juste dire que j'ai appris à connaître beaucoup de bonnes personnes. Nainggolan a également un message pour ses anciens coéquipiers au Bosuil : ''La seule chose que je veux dire à mes coéquipiers est de continuer à se battre pour atteindre notre objectif : Play-off 1.'' Nainggolan n'a pas parlé davantage du président de l'Antwerp, Paul Gheysens.

On ignore actuellement où Nainggolan jouera à l'avenir. Nainggolan n'a pas l'intention d'arrêter de jouer au football pour le moment. Il aimerait continuer pendant au moins un an et demi de plus. Le milieu de terrain de 34 ans a joué 12 fois pour l'Antwerp en Jupiler Pro League. Au cours de ces 12 matchs, Nainggolan a marqué un but et donné une passe décisive.