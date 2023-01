Brighton veut blinder Leandro Trossard !

Leandro Trossard est dans la forme de sa vie, et pourrait bien être tenté de passer un palier ailleurs en Premier League. Mais Brighton & Hove Albion ne l'entend pas de cette oreille.

En effet, Leandro Trossard (28 ans) arrive en fin de contrat en juin prochain et sauf prolongation, il pourra discuter avec des clubs dès cet hiver. Un transfert lors du mercato de janvier serait alors la seule option si Brighton & Hove Albion veut tirer un peu d'argent de l'un de ses hommes forts, auteur de 7 buts et 3 assists cette saison en Premier Leagu. Mais Brighton dispose d'une clause d'extension pour un an, et le talkSport rapporte que celle-ci devrait être activée.

L'objectif serait de prolonger Trossard jusqu'en 2024, et d'éventuellement ensuite le convaincre de signer un bail plus long l'été prochain. Dans tous les cas, cela permettrait à Brighton & Hove Albion d'éviter un départ gratuit pour un joueur estimé à 30 millions d'euros, soit le double de la somme payée pour l'arracher à Genk en 2019. Chelsea et Newcastle United ont déjà manifesté leur intérêt pour le Diable Rouge.