La fédération américaine ouvre une enquête sur son sélectionneur pour des faits datant de 1991

La fédération étatsunienne de football a ouvert une enquête pour des faits de violence conjugale présumée datant de 1991, à l'encontre de son sélectionneur Gregg Berhalter.

On le sait, au sein de la fédération américaine de soccer, on ne rigole pas quand il s'agit d'égalité hommes-femmes. Que le sélectionneur de l'équipe nationale masculine puisse être soupçonné de violences conjugales est donc assez gênant. La fédération étatsunienne de football a publié ce mercredi un communiqué plutôt vague évoquant des "accusations à l'encontre de Gregg Berhalter", sélectionneur des USA, au sujet duquel une enquête indépendante a été ouverte.

Les faits dateraient en réalité de...1991. A l'époque, Gregg Berhalter et sa petite amie Rosalind, depuis devenue sa femme, se seraient disputés en soirée et le sélectionneur des USA aurait alors asséné un coup de pied dans la jambe de sa compagne. L'intéressé a publié un communiqué reconnaissant les faits, précisant qu'il avait depuis "cherché du soutien" pour régler ses problèmes et que le couple avait été de l'avant. Trente ans plus tard, cet écart de conduite revient donc hanter Gregg Berhalter. À raison ?