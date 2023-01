Retour frustrant pour Roméo Lavia avec Southampton

Les Saints auront bien besoin de lui pour la suite de la saison.

En s'inclinant 0-1 contre Notthingham Forrest, Southampton a réalisé une très mauvaise opération dans la course au maintien. Le but de Taiwo Awoniyi permet aux visiteurs, également très mal en point à l'avant-dernière place (deux points devant Southampton au coup d'envoi), de prendre leurs distances et de s'éloigner de la zone rouge et de la dernière place occupée par les Saints.

Point positif tout de même pour Southampton malgré les quatre points de retard sur le premier non-relégable : la titularisation de Roméo Lavia, qui a tenu 64 minutes. Le milieu de terrain belge de 18 ans n'avait débuté que deux matchs de Premier League depuis le mois d'août suite à une blessure aux ischo-jambiers. De l'autre côté, Orel Mangala a également disputé une heure de jeu, sa troisième titularisation de suite.