LaLiga : le Real Madrid surpris à Villarreal !

Surprise en Liga : le Real Madrid a trébuché sur la pelouse de Villarreal.

Le Real Madrid laisse une énorme opportunité au FC Barcelone de prendre trois points d'avance en tête de LaLiga. En déplacement à Villarreal, les Merengue se sont inclinés (2-1), dans une rencontre qui aura vu les trois buts tomber en seconde période. Dès le retour des vestiaires, c'est le jeune prodige Yeremy Pino qui trompe Thibaut Courtois (47e, 1-0).

Le Real Madrid se verra ensuite accorder un penalty pour une main dans le rectangle, et Karim Benzema transforme calmement. Rebelote cependant trois minutes plus tard : une main, cette fois de David Alaba, offre un penalty à Villarreal. Moreno transforme, et le Real Madrid s'incline (2-1). Quant à Eden Hazard, il est resté sur le banc...