🎥 Les doublés d'Anass Zaroury et Manuel Benson en FA Cup

Vincent Kompany n'a pas raté ses grands débuts en FA Cup avec Burnley. Grâce à des doublés de Manuel Benson et d'Anass Zaroury, les Clarets se sont imposés sur la pelouse de Bournemouth, pensionnaire de Premier League, et ont validé leur ticket pour les seizièmes de finale.

Cupset for the Cherries as we progress to the fourth round 🏆@EmiratesFACup | #EMA pic.twitter.com/ItHdAghpRt