Lille poursuit son aventure en Coupe de France

Jonathan David a trouvé le chemin des filets.

Dans le cadre des 32èmes de finale de laCoupe de France, Lille recevait Troyes. Et dans ce duel, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Jonathan David a profité d'un bon service d'Adam Ounas pour ouvrir le score (15e). Et si Lucas Chevalier a dû faire un énorme arrêt sur une tête d'Ugbo (23e), c'est bien son homologue de l'Estac, Mateusz Lis, qui a eu le plus de boulot.

Après la pause, le LOSC a déroulé un jeu séduisant, mais il a manqué de précision dans la dernière passe ou le dernier geste. C'est finalement Mohamed Bayo, déjà buteur la semaine dernière à Clermont, qui a mis les Dogues à l'abri, cinq minutes après son entrée (68e, 2-0). Voilà le LOSC en 16es de finale, où il recevra Pau (L2).