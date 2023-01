Noël Le Graët dérape complètement en parlant de Zidane : "Je n'en ai rien à secouer"

Le patron du football français a été questionné à propos de Zinedine Zidane.

Didier Deschamps a signé un nouveau contrat en tant que sélectionneur de l'équipe de France, alors que beaucoup attendaient l'arrivée de Zinedine Zidane. Du coup, l'ancien joueur du Real Madrid et coach de ce même club est cité à la tête de l'équipe nationale du Brésil.

Interrogé sur RMC Sport au sujet de Zinedinz Zidane, le président de la FFF s'est senti obligé d'utiliser des mots qui semblent être ordinaires pour lui, mais qui ne le sont pas quand on a assez de correction pour s'exprimer quand on exerce une fonction telle que la sienne. "Passer à autre chose ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, je sais très bien que Zidane était toujours sous le coude, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il avait beaucoup de partisans, certains attendaient le départ de Deschamps pour se précipiter. Mais qui peut faire des reproches sérieux à Deschamps ? Personne. On peut toujours rater un match, mais cela fait 10 ans que je suis avec lui, il n'y a pas eu beaucoup de ratés. Vous savez, ça fait du buzz."

"Zidane au Brésil ? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Très franchement, je ne suis jamais sorti par ceux qui condamnent à l'avance. Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection."