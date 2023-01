Très bonne nouvelle au coup d'envoi pour Anderlecht

Alors que Brian Riemer doit faire avec l'absence de Hannes Delcroix, il y a une bonne surprise au coup d'envoi du derby de Bruxelles.

Ainsi, alors que Riemer était assez prudent en conférence de presse et évoquait même la possibilité de faire évoluer Amadou Diawara en défense centrale, Zeno Debast est d'ores et déjà titulaire. Le Diable Rouge s'est testé à l'entraînement ce weekend, et le staff médical a donc constaté qu'il était bon pour le service.

L'autre surprise, annoncée celle-là, c'est la présence de Bart Verbruggen dans les cages en lieu et place du capitaine habituel Hendrik van Crombrugge. Jan Vertonghen reprend le brassard. Adrien Trebel, lui aussi, se retrouve relégué sur le banc au profit d'un duo solide Ashimeru-Diawara.