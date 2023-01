Transfert imminent pour Didier Lamkel Zé ?

Le Camerounais pourrait découvrir un nouvel environement... sur un autre continent.

Le Wydad est intéressé par le prêt de l'attaquant camerounais, avec option d'achat, depuis un certain temps déjà. Au KVK, qui l'a acheté à l'Antwerp en août, on espérait naturellement qu'un club le reprenne définitivement parce que l'entraîneur Bernd Storck ne compte plus du tout sur lui. Mais les propositions intéressantes ne se sont pas concrétisées.

Wydad a donc reçu le feu vert pour achever la transaction. Lamkel Zé est déjà ouvert à un départ vers e grand club marocain, et il s'y rendra pour signer si le contrat lui convient. D'Anvers à Dunajska Streda à Khimki à FC Metz à Courtrai et ensuite au Wydad en seulement 16 mois ? Tel est la vie menée par Didier Lamkel Zé.