L'AC Milan prolonge l'un de ses milieux de terrain

Ismaïl Bennacer (25 ans) prolonge son contrat à l'AC Milan : le médian algérien, qui compte 24 matchs cette saison avec les Rossoneri (un but, un assist), signe un nouveau bail jusqu'en 2027.

