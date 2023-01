Après l'exploit contre le Real, le faux-pas pour Villarreal

Villarreal loupe l'occasion de se rapprocher du podium, le Celta Vigo arrache un bon point.

Tombeur surprise du Real Madrid la semaine dernière, Villarreal se déplaçait sur la pelouse d'un candidat à la relégation: le Celta Vigo. Et le Sous-Marin Jaune y a perdu de précieux points.

Les visiteurs avaient pourtant ouvert le score dès la 15e minute grâce à Gerard Moreno, mais c'est bien le Celta Vigo qui a copieusement dominé les débats. Des efforts qui ont été récompensés à la 68e minute de jeu, grâce à un but de Jorgen Strand Larsen.

Les locaux ont ensuite poussé pour tenter de décrocher la victoire, mais ils devront se contenter du point du partage (1-1). Villarreal grimpe à la quatrième place, mais le Betis a le même nombre de points et un match de retard, tandis que l'Atletico et Bilbao sont juste derrière. Le Celta Vigo est 15e et n'a que deux points d'avance sur le premier relégable.